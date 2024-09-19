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общество

В Новосибирске фанаты игры Genshin Impact «атаковали» пиццерии

Фото: Додо пицца

Во вторник, 17 сентября, в пиццериях по всей стране стартовала коллаборация с популярной игрой «Genshin Impact», за исключением Новосибирска.

Акция была перенесена в последний момент без объяснения причин. Участники акции не получили уникальные блюда в упаковке в стиле игры, а также подарки: брелки и акриловые стенды с персонажами.

Из-за этого геймеры выразили недовольство в социальных сетях и заявили, что будут обращаться в Роспотребнадзор, указав на возможные нарушения законов «О рекламе» и «О защите прав потребителей».

Пиццерия заявила, что уже обратила внимание на комментарии пользователей и для исправления ситуации заказала дополнительные сувениры, а также объявила о скором начале продаж.

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Игорь Кириченко
Журналист

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