В Новосибирске начали судить экс-министра ЖКХ Дениса Архипова

В Новосибирске начался суд над бывшим министром ЖКХ Денисом Архиповым.

18 сентября в Центральном районном суде Новосибирска начался процесс по делу экс-главы министерства ЖКХ и энергетики области Дениса Архипова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

Архипов при этом не признает свою вину.

По версии следствия, летом 2018 года Архипов, не имея на то необходимых полномочий, подписал договор с акционерным обществом о выделении компании инвестиций из бюджета Новосибирской области.

Зная, что организация не выиграла конкурсный отбор на получение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и не имеет права осуществлять такую деятельность, чиновник предоставил ей бюджетные средства в размере 10 миллионов рублей.

Также Архипова обвиняли в том, что в декабре 2022 года он подписал немотивированный отказ от требования об оплате средств по банковской гарантии, действуя в личных интересах и целях освобождения ООО «Экология-Новосибирск» от обязательств по оплате депозита по договору банковской гарантии.

В результате действий региональный бюджет понес ущерб более 200 миллионов рублей. Стоимость имущества обвиняемого, которое было арестовано, оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Суд начал изучать письменные материалы дела.

Напомним, что Сиб.фм собрал все, что известно о деле Архипова.