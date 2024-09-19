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общество

В Новосибирске написали первый учебник по истории физиологии с китайским уклоном

Фото: pexels.com

Первый учебник по истории физиологии с китайским уклоном написали новосибирские ученые.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного педагогического университета, ученые вуза подготовили учебник по истории физиологии с учетом вклада исследователей Индии и Китая и без европоцентристского взгляда на развитие науки. Известно, что подобный учебник единственный в стране.

Составляли содержание учебника сотрудники кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ для студентов медицинских, фармацевтических, аграрных и педагогических вузов.

Специалисты вуза отметили, что в учебных материалах отображен вклад ученых и исследователей Китая и Индии.

Напомним, что в Новосибирске создали гематоген для людей с непереносимостью лактозы

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Валерия Митрохина
Журналист

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