В Новосибирске певец Хабиб споет «Ягоду-малинку»

В Новосибирске выступит певец Хабиб с песней «Ягода-малинка».

В субботу, 21 сентября, в Новосибирске состоится детская «МЕГАдискотека» для самых маленьких. Главным гостем мероприятия станет певец Хабиб (Хабиб Шарипов), известный своими зажигательными хитами, такими как «Ягода малинка», «Грустинка» и многими другими.

Развлекательная программа будет проходить с 13:00 до 15:00 в торговом центре «Мега». Точное время выхода Хабиба на сцену не сообщается.

Известно, что артист родился в 1990 году в Казани и окончил юридический факультет, после чего несколько лет работал криминалистом. Затем Хабиб Шарипов ушел в музыку.

Возрастное ограничение — 0+.

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