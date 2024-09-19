В Новосибирске положили новый газон на улице Динамовцев

Мэрия Новосибирска сообщила о завершении укладки газона на улице Динамовцев вдоль проезжей части.

В скором времени газон появится на втором участке этой улицы. Работы проводятся в рамках пилотного проекта по реконструкции газонов в Советском районе.

По словам начальника отдела благоустройства, озеленения и РАТИ администрации Советского района Светланы Чудаковой, для проекта были отобраны муниципальные территории вдоль дорог, охватывающие 2 гектара. В список вошли улицы Печатников, Софийская, Молодости, Российская, Арбузова, Терешковой, Истринская, Динамовцев, Инженерная, Лесосечная, Приморская и кольцо Шлюза.

Кроме того, обновление газонов также проводится в Дзержинском и Первомайском районах.