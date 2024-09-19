В Новосибирске против олимпийского чемпиона Перлова возбудили второе уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

В среду, 18 сентября, в Новосибирске сотрудники Следственного комитета России возбудили новое уголовное дело против бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Об этом сообщили несколько региональных СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным портала Infopro54, в рамках нового дела о мошенничестве в крупном размере подозреваемыми также проходят бывший главный бухгалтер клуба Татьяна Лошкарёва и экс-начальник управления спорта Константин Кричевский. Их обвиняют в хищении более 3 млн рублей бюджетных средств.

Следствие утверждает, что Перлов заключал фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля, по которым работы не выполнялись. Деньги за якобы выполненные работы перечислялись на счета предпринимателей, а затем возвращались руководству клуба.

Уголовное дело было инициировано на основе материалов регионального управления ФСБ. Лошкарёва находится под домашним арестом, Кричевский — под подпиской о невыезде. Андрей Перлов с 29 марта 2024 года находится в следственном изоляторе.