В Новосибирске рассказали, когда закончится сезон электросамокатов

Самокаты будут еще доступны пока на дорогах не будет снега.

В четверг, 19 сентября, издание Om1 Новосибирск сообщило, что сервис кикшеринга Whoosh объявил о возможном завершении сезона электросамокатов. Точная дата окончания сезона пока не установлена.

Электросамокаты будут доступны на улицах города до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже 0 градусов и не появится снег или наледь.

Если гололедица образуется ночью, сервис будет временно приостановлен до улучшения погодных условий. Как только наледь растает, самокаты снова станут доступны для использования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новые правила для электросамокатов хотят создать в Новосибирске.