В Новосибирске собираются снести ТРЦ «Сибирский молл»

ТРЦ «Сибирский молл» на улице Фрунзе в Новосибирске планируют снести.

По данным издания «Новосибирские новости», на месте торгового центра может появиться жилой комплекс площадью 250 тыс. кв.м. и конгресс-центр федерального уровня, рассчитанный на 1500 гостей.

Учредитель группы компаний TS Group Александр Бoйко заявил, что проект сложный, поскольку прежде необходимо построить новые площади для переноса торговых объектов, и только после этого можно будет приступить к сносу.

Кроме того, Бoйко отметил, что процесс может затянуться из-за действующих договоров с арендаторами. По его словам, до 2032 года собственники не смогут вносить изменения, пока не истекут условия контрактов.