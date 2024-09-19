В Новосибирске утвердили план по утилизации золошлаков

В Новосибирске был утвержден план по утилизации золошлаковых отходов.

Правительство Новосибирской области утвердило план действий, направленных на увеличение объемов утилизации золошлаков. Об этом сообщает РБК.

Золошлаки — это минеральная часть угля, которая не сгорает. Большинство из них специалисты относят к пятому классу опасности, что означает, что они практически безвредны.

Увеличение объемов утилизации является частью национальной энергетической стратегии, направленной на повышение уровня переработки золошлаковых отходов с нынешних 12% до 50% к 2035 году.

Ожидается, что реализация этого плана принесет значительный экономический эффект — около 113,7 миллиарда рублей. Кроме того, это позволит сохранить в сельскохозяйственном обороте около 3 тысяч гектаров земли. Также этот план направлен на рациональное использование природных ресурсов и снижение выбросов парниковых газов.

В Новосибирской области теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) являются основными источниками образования золошлаков. По данным Сибирской генерирующей компании, в 2023 году на пяти ТЭЦ региона было произведено около 643 тысяч тонн золошлаков. Из этого количества было утилизировано 225 тысяч тонн, что составляет 35% от общего объема.

Напомним, что инвестор из Китая может построить заводы в Новосибирской области.