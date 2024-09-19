В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который придавил женщину в дверь подъезда

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

В четверг, 19 сентября, Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Гусева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжкому вреду здоровью. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента региона.

Инцидент произошел 25 марта, когда водитель автомобиля Toyota Highlander, двигаясь задним ходом во дворе дома на улице Ватутина, не снизил скорость и наехал на 68-летнюю женщину, прижав её к двери подъезда.

Гусев признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он возместил потерпевшей ущерб, выплатив 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд признал Гусева виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.