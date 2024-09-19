В Новосибирске за мошенничество осудили руководителей авиапредприятия

В Новосибирске руководители авиапредприятия за мошенничество пошли под суд.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному против генерального директора авиапредприятия и его заместителя. Они были признаны виновными в мошенничестве со страховыми выплатами.

Было установлено, что у самолета авиапредприятия произошло повреждение крыла. Воздушное судно было отправлено на ремонт. Руководители предоставили необходимые документы в страховую компанию, что дало им возможность получить страховые выплаты за поломку самолета.

Документы, подтверждающие наступление страхового случая, оказались поддельными. Они сделали это, чтобы избежать непредвиденных расходов. Страховой компании был причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

Генеральный директор авиакомпании и его заместитель были признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей каждому.

Напомним, что под Новосибирском двух депутатов сняли с должности из-за утраты доверия.