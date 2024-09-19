В Новосибирской области проходят юбилейные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Арнольда Каца

В областном центре с 18 сентября стартовали торжественные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения одного из самых знаковых и выдающихся дирижеров и педагогов России, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца.

В Новосибирской государственной филармонии прошла торжественная церемония празднования 100-летия и концерт памяти Арнольда Михайловича. Мероприятия открыл Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с видеобращением.

В рамках торжественной церемонии первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов открыл выставку «Кац 100 – Легенда. Путь. Наследие» в Концертном холле ГКЗ имени А.М. Каца.

«Арнольд Михайлович Кац – одна из значимых фигур в культурном коде жителей столицы Сибири. Он не просто создал Новосибирский академический симфонический оркестр, а на многие десятилетия утвердил в городе духовно-нравственные традиции, которые и по сей день сохраняют и чтут его коллеги, многочисленные ученики, почитатели таланта. Маэстро вывел свой коллектив на высочайший уровень профессионализма, благодаря чему оркестр признан во всем мире», – рассказал на открытии выставки Юрий Петухов.

Торжественная церемония празднования 100-летия Арнольда Каца дала старт юбилейному марафону, включающему большой спектр разноплановых событий, среди которых: праздничные концерты с участием именитых музыкантов России и Китая, открытие музейных экспозиций и фотовыставок, просветительские программы, премьерные показы документального и мультипликационного фильмов.

Так, в Новосибирском метрополитене курсирует брендированный вагон поезда – экспозиция «Вся жизнь дирижера как музыка» посвящена 100-летию со дня рождения Арнольда Каца. На музейных площадках города будут представлены выставочные проекты, посвященные знаменательной дате.

В Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» посетители увидят комплексную выставку «Музыка вне времени. К 100-летию Арнольда Каца». Новосибирский краеведческий музей откроет выставку «Арнольд Кац. 100 лет со дня рождения». Музей города Новосибирска проведет ряд экскурсий по местам жизни и творчества Арнольда Михайловича. Телеканалы ГТРК и ОТС покажут документальный фильм «Арнольд Кац. К столетию маэстро». А учащимся музыкальных школ Новосибирской области представят мультипликационный фильм «Играем в оркестр». Юбилейные мероприятия будут продолжаться до конца октября.