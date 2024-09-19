В Советском районе Новосибирска обнаружили отель для мигрантов

В Советском районе Новосибирска был обнаружен отель, предназначенный для мигрантов.

Утром 19 сентября в Советский район Новосибирска прибыли сотрудники силовых структур. Они обнаружили там большое скопление мигрантов.

Сотрудники правоохранительных органов, МЧС, УФСБ, Следственного комитета и прокуратуры провели рейд в жилом районе Кирово, направленный на выявление фактов нарушения миграционного законодательства и обеспечение пожарной безопасности.

В здании на улице Солнечногорской проверяющие обнаружили около десяти иностранных специалистов. Эти гости из Средней Азии устроили здесь своеобразное общежитие: в помещении были спальные места, место для еды, а также вещи местных жителей.

«Один из иностранных граждан находился на территории РФ незаконно. В настоящее время решается вопрос о его выдворении за пределы России», — сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в прокуратуре региона.

Кроме того, в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения правил противопожарного режима, допущенные собственником помещения. В связи с этим следственный комитет и прокуратура примут соответствующие меры в отношении владельца здания.

Напомним, что под Новосибирском построенный на болоте дом провалился под землю.