Опубликована сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили активные наступательные действия против ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. В ходе боев нанесены значительные потери формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские войска успешно отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении Веселого и Медвежьего. В результате противник потерял до 70 человек личного состава, два танка (включая один «Леопард»), две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

Кроме того, ударами российской авиации и артиллерии были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Куриловка, Кругленькое, Мирный, Малая Локня и других.

По предварительным данным, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, 23 единицы бронетехники, включая два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.