Замдиректора предприятия Новосибирска до смерти избил сварщика

Житель Новосибирска был приговорен к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Кировском районном суде Новосибирска состоялось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сергея Редкозубова. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти пострадавшего.

Судебное заседание проходило с участием присяжных заседателей.

Сообщается, что 27 января 2022 года Редкозубов, занимая должность заместителя директора предприятия, обманным путем завел сварщика на склад, где не работали камеры, и начал его избивать.

Конфликт возник из-за того, что сварщик потребовал от Редкозубова оплатить часть ранее выполненной работы, поскольку он получил только половину оговоренной суммы. Подсудимый же счел уже уплаченные 50 тысяч рублей чрезмерной суммой и захотел вернуть часть из них.

Редкозубов потребовал от сварщика расписку о возврате денег и чтобы рабочий забрал инструменты и ушел. Пострадавший, добравшись до дома, вызвал полицию и обратился к врачам.

Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к отеку головного мозга. 6 февраля 2022 года мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил Сергея Редкозубова к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирске водитель Honda Civic врезался в столб напротив дома на улице Ипподромской.