Жители Новосибирска назвали самую практичную обувь для осени

Самую практичную обувь для осенней погоды назвали новосибирцы.

В связи с ухудшением погодных условий, новосибирцам будет необходимо приобретать стильную и практичную обувь под осеннюю погоду. Об этом пишет портал МК в Новосибирске.

Так, например, по мнению стилистов, на осень отлично подойдут ботильоны — они хорошо сочетаются с брюками. А с юбками стильно смотрятся сапоги.

Важно также акцентировать внимание и на цвете обуви. Многие цвета, от бордового до хаки, не менее практичные по сравнению с черным, которые чаще всего выбирают.

По итогам Lamoda и сервиса «Юмани», в июне-сентябре 2024 года общее число покупок в разделе «Одежда и обувь» выросла на 25% год, оборот увеличился на 36%, а средний чек стал на 9% больше. А число покупок в обувных магазинах выросло на 80% по сравнению с летними месяцами прошлого года.