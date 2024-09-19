Жительница Новосибирска обнаружила таракана в хлебе

Сибирячка купила булку хлеба в супермаркете и обнаружила в нем засохшего таракана.

29-летняя жительница Новосибирска Светлана Саитова 17 сентября купила в магазине булку хлеба и была удивлена тому, что на корочке был таракан. Об этом женщина написала в отзывах на Флампе, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

«Супермаркет на Некрасова. Купила хлеб, а бонусом мясо — вот такой засохший таракан. Откуда он взялся, производственный брак или антисанитария в магазине? Больше сюда за покупками ни ногой», — пишет Светлана Саитова.

По словам женщины, хлеб она купила за 38 рублей. После обнаружения насекомого сибирячка выбросила булку.

Ранее Сиб.фм писал о том, что одна из жительниц Новосибирска нашла в колбасе обручальное кольцо.