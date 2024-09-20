Активиста из Новосибирска Измайлова признали террористом за попытку вступить в запрещенный украинский легион

На активиста из Новосибирска возбудили уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.

Известного новосибирского активиста Юрия Измайлова* внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По словам источника издания, Измайлова задержали 21 августа 2024 года и возбудили на него уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК и ч. 2 ст. 205.5 УК (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

По версии следствия, активист планировал вступить в украинскую террористическую организацию легион «Свобода России»** — за три месяца до ареста ему предложили заполнить анкету для вступления, что, предварительно, он и сделал.

Центральный районный суд Новосибирска отправил его в СИЗО до 22 октября.

До этого активист уже имел проблемы с законом. В 2020 году полицейские его задержали, когда он шел на акцию в поддержку Хабаровска.

В 2021 году Измайлова задержали на площади Ленина. Его посадили в автозак вместе с журналистами и одиночными пикетчиками. В полиции Измайлова продержали более 5 часов. Позже суд признал действия МВД незаконными.

В апреле 2022 года группа активистов решила снять видео о пыли в Новосибирске. В Первомайском сквере к ним подошли полицейские, активистов увезли в отдел, но вскоре отпустили без составления протоколов.

В феврале 2024 года он был оштрафован на 37 тысяч рублей по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация российской армии) за националистический украинский лозунг. Согласно протоколу, у активиста произошла словесная перепалка с мужчиной в камуфляжной форме в баре «Ёмкость 24», в ходе которой и прозвучала фраза. На суде он частично признал вину, но заявил, что не хотел дискредитировать этой фразой, а сказал ее, чтобы посетитель в камуфляже от него отстал.

Помимо этого, Измайлов был антиваксером. В 2021 году на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) за снятие медицинской маски в метрополитене. Тогда он получил штраф в размере 2 тысячи рублей.

*Юрий Измайлов внесен в список экстремистов и террористов.

**Верховный суд России признал легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.



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