Аварийный дом под Новосибирском, построенный на болоте, уходит под землю

В селе Сокур Мошковского района местные жители выразили обеспокоенность состоянием своего дома.

Десять лет назад они получили квартиры в новостройке в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако уже через два года радость от переезда сменилась разочарованием, когда начались проблемы. Здание, возведенное на болоте и основанное на винтовых сваях, начало проседать и разрушаться.

Представители новосибирского «Народного фронта» неоднократно обращались в соответствующие органы с этой проблемой. В результате была проведена экспертиза, по итогам которой три года назад суд признал незаконным выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

В настоящее время люди снова выражают беспокойство, поскольку ситуация продолжает ухудшаться.

Вскоре будет организовано совещание, на которое приглашены представители различных ведомств и местных органов власти.

Напомним, что в Советском районе Новосибирска обнаружили отель для мигрантов.