Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как защититься от подрывов гаджетов

Как уберечь себя от подрывов гаджетов: рассказал экс-мэр Новосибирска.

18 сентября в Ливане на территории страны произошла серия взрывов средств связи и другой техники, в результате чего погибли 37 человек, а ранения получили почти 4 тысячи.

На данное происшествие отреагировал бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он написал в своем Telegram-канале о том, как следует защитить в нашей стране граждан от подобных атак.

«Когда насыщали нашу страну иностранными компьютерами, гаджетами, мы говорили, что нельзя безоглядно идти по этой дороге, так как в любой момент технологическая безопасность может быть поставлена под угрозу, потому что различного рода электронные закладки в этих устройствах существовали всегда», — рассказал он.

По словам Анатолия Локтя, России поможет только создание своей электронной элементной, отечественной базы.