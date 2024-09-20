«Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча

Хоккейный клуб «Сибирь» с радостью отмечает свою четвертую победу в сезоне.

В четверг, 19 сентября 2024 года, на домашнем льду они одержали убедительную победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», закончив матч со счетом 3:1.

Максим Сушко открыл счет в матче, забросив первую шайбу. Второй период начался с двух шайб, забитых за одну минуту. Отличились капитан команды Широков и Тревор Мерфи.

В третьем периоде китайские хоккеисты смогли сократить разрыв в счете до одной шайбы. Следует отметить, что хоккеисты из Новосибирска пытались оспорить заброшенную шайбу, но в результате получили командный штраф за задержку игры.