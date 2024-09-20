72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
20 сентября, 10:57
пробки
4/10
погода
+12.8°C
курсы валют
usd 92.69 | eur 103.2
72.22% 4.8
сегодня
20 сентября, 10:57
пробки
4/10
погода
+12.8°C
курсы валют
usd 92.69 | eur 103.2
сегодня 09:35
общество спорт

«Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Хоккейный клуб «Сибирь» с радостью отмечает свою четвертую победу в сезоне.

В четверг, 19 сентября 2024 года, на домашнем льду они одержали убедительную победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», закончив матч со счетом 3:1.

Максим Сушко открыл счет в матче, забросив первую шайбу. Второй период начался с двух шайб, забитых за одну минуту. Отличились капитан команды Широков и Тревор Мерфи.

В третьем периоде китайские хоккеисты смогли сократить разрыв в счете до одной шайбы. Следует отметить, что хоккеисты из Новосибирска пытались оспорить заброшенную шайбу, но в результате получили командный штраф за задержку игры.

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 2

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 3

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 4

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 5

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 6

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 7

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 8

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 9

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 10

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 11

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 12

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 13

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 14

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 15

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 16

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 17

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 18

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 19

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 20

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 21

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 22

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 23

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 24

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 25

Фото «Четвертая победа»: ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь Ред Стар». 25 зрелищных фото с прошедшего матча 26

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в