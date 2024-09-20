Для выставки в Новосибирск доставили подлинные экспонаты Эрмитажа

В столицу Сибири в Художественный музей из Санкт-Петербурга прибыли 170 подлинников из главного музея.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что в Новосибирск привезли подлинные экспонаты из Эрмитажа. Выставка «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора» открылась в Художественном музее, там представлено более 170 подлинных экспонатов.

В рамках выставки сотрудники музея Новосибирска и Эрмитажа проведут не только экскурсии, но и мастер-классы с кинопоказами для всех гостей.

Культурное мероприятие проводится благодаря национальному проекту «Культура».

Напомним, что в Новосибирске пройдут Дни республики Беларусь и большая ярмарка с 26 сентября