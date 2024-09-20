Дни Республики Беларусь и большая ярмарка пройдут в Новосибирске

В Новосибирске пройдут Дни Республики Беларусь, в рамках которых состоится масштабная ярмарка.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, жители и гости города приглашаются на Дни культуры Республики Беларусь, которые пройдут с 26 по 29 сентября 2024 года. В рамках этого мероприятия состоится ярмарка-продажа белорусских товаров.

Сообщается, что ярмарка начнет свою работу 27 сентября, а торжественное открытие запланировано на 11 часов 28 сентября.

На ярмарке можно будет приобрести кондитерские изделия, мясо, молоко, консервы, текстиль, шторы, косметику и многое другое. Также в ней примут участие белорусские предприятия легкой промышленности и потребительской кооперации.

«Торговля на ярмарке будет производиться преимущественно за наличный расчет», — пишет пресс-служба.

Ярмарка приглашает всех желающих посетить ее возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к Краеведческому музею. Время работы: ежедневно с 10 до 19 часов, а 6 октября — до 13 часов.

Напомним, что певцу из Новосибирска Шуре подарили гроб.