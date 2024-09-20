Губернатор предложил организовать встречные потоки сельхозпродукции между Новосибирской и Сурхандарьинской областями

Эта область – самая южная в Узбекистане, здесь собирают до трёх урожаев сельскохозяйственной продукции в год. Агропромышленный комплекс – основа экономики региона.

«Из Сурхандарьинской области традиционно в Новосибирскую область идут фрукты, овощи, а мы готовы организовать встречные потоки нашей сельскохозяйственной продукции с учётом специфики сельскохозяйственного производства», — отметил Андрей Травников.

Глава Новосибирской области подчеркнул, что регион заинтересован в расширении ассортимента плодово-овощной продукции, поставляемой из Узбекистана на новосибирские рынки.

Одно из ведущих сельхозпредприятий – ООО «УзАгроЛидер» выращивает лимоны. Теплицы с плодовыми деревьями расположены на площади в 11 га.

На территории еще одного предприятия, с работой которого ознакомилась делегация Новосибирской области, — ООО «Gold Agro Fresh» — создан тепличный комплекс.

Здесь занимаются выращиванием, сортировкой, сушкой, заморозкой и экспортом сельскохозяйственной продукции (это брокколи, капуста, зелень, помидоры, огурцы и др.) в Россию и Республику Казахстан.

Территория предприятия составляет 361 гектар (это теплицы, посевной земельный участок, здание холодильного склада 2000 кв. м).

При участии компании «Gold Agro Fresh» в Термезском районе создано предприятие «S-Agro Orchards» и реализуется проект по выращиванию фруктового сада. В рамках проекта запланировано строительство современного комплекса по выращиванию рассады на площади 5 га, а также строительство логистического центра на площади 1 га.

Еще одно сельскохозяйственное предприятие — «Лето», здесь также выращивают сельскохозяйственную продукцию.

По итогам посещений Андрей Травников поручил заместителю Губернатора Сергею Сёмке и министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрею Гончарову проработать вместе с узбекистанскими коллегами возможность поставки плодово-овощной продукции и зелени в федеральные торговые сети напрямую через наш регион.