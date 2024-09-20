Хоккейный клуб «Сибирь» дома обыграл «Куньлунь»

В матче против китайского клуба «Куньлунь» победила хоккейная команда «Сибирь».

В Новосибирске прошел хоккейный матч между командами «Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь».

На девятой минуте первого периода Максим Сушко забил шайбу, получив передачи от Сергея Дубакина и Егора Аланова, открыв счет в игре.

На третьей минуте второго периода Сергей Широков удвоил преимущество сибирской команды, получив передачи от Ильи Морозова и Никиты Короткова. А еще через 25 секунд Тревор Мерфи с передачи Сергея Дубакина увеличил отрыв в счете до 3:0.

В начале третьего тайма Томаш Юрчо из команды «Куньлунь Ред Стар» забил шайбу, получив передачу от Люка Локхарта.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу новосибирцев.

Напомним, что новосибирских волейболистов обыграло «Динамо» из Москвы.