Имя выдающегося ученого присвоят бердской школе №9 в Новосибирской области

В регионе имя выдающегося ученого присвоят школе №9 в Бердске.

Вчера, 19 сентября 2024 года, на сессии городского совета депутаты Бердска Новосибирской области одобрили обращение Веры Забелич — директора школы №9 просили присвоить учебному заведению почетное имя Геннадия Анатольевича Швецова, который является членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также доктором технических наук.

Биография

Геннадий Анатольевич Швецов родился 1 января 1944 года в городе Кустанай, в 1948-м семья переехала в Бердск Новосибирской области.

В 1962 году будущий ученый с серебряной медалью окончил 10 классов школы №9 в Бердске. Профессию получал на физфаке в НГУ. За вклад, внесенный в историю этого вуза, имя Швецова было присвоено в 2023 году аудитории №408 главного корпуса НГУ.

Геннадий Анатольевич больше 55 лет работал в институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, в 2003-м был избран членом-корреспондентом РАРАН.

Также он был исполнительным директором фонда «Центр поддержки науки и культуры» СО РАН, зампредседателя НИСО СО РАН. Пять лет был советником мэра Новосибирска. Награжден международными и отечественными дипломами и медалями.

Умер Швецов 19 апреля 2022 года.