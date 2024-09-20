Из села Гродовка, расположенного недалеко от Красноармейска, бегут украинские солдаты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью оставили свои позиции в поселке Гродовка, расположенном под Красноармейском в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах 19 сентября.

По информации, противник покинул Гродовку, оставив лишь несколько очагов сопротивления.

18 сентября Российские Вооруженные Силы нанесли удар по подразделению специального назначения Национальной гвардии Украины в Волчанске, Харьковская область, используя три авиабомбы ФАБ-1500 с интервалом в несколько минут.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о восстановлении контроля российских войск над населенными пунктами Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Обозреватель Джозеф Кульве отметил, что украинское руководство не заинтересовано в победе в конфликте с Россией, так как это может негативно сказаться на интересах элиты. Он подчеркнул, что в случае поражения киевский режим рискует потерять финансовую поддержку со стороны западных стран.