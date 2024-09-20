Одну из трех мозаичных остановок очистили от мусора и рекламы в Новосибирске

В Новосибирске почистили мозаичную остановку.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, местные волонтеры и молодые архитекторы провели очистку одной из мозаичных остановок на улице Мира в микрорайоне Расточка. Данный объект, украшенный мозаикой советского модернизма, хоть и не имеет охранного статуса, однако привлекает внимание как часть культурного наследия.

Известно, что в Новосибирске сохранилось всего три подобные остановки — одна из них, расположенная в Академгородке, благодаря активистам поддерживается в хорошем состоянии, в то время как остальные пребывают в запущенном виде.

Архитектор и участница проекта по сохранению наследия Полина Жиголкина рассказала, что волонтёры очистили остановку и пытаются привлечь внимание к её сохранению, так как остановка на улице Мира уже давно не используется по назначению и уже обросла рекламой, граффити и мусором.

Сейчас состояние остановки можно оценить как удовлетворительное, хотя часть мозаики в нижней части конструкции уже утрачена.

Напомним, что из-за расширения полигона ТКО новосибирцев вынуждают переселяться