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общество

Опубликованы фотографии первых мобилизованных из Новосибирска в сентябре 2022 года

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о частичной мобилизации.

В рамках этого указа планировалось призвать 300 тысяч резервистов по всей стране. Уже на следующий день первые мобилизованные начали прибывать на сборные пункты.

Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) стало одним из крупных пунктов сбора и подготовки мобилизованных в Сибири. Перед отправкой в зону специальной военной операции они проходили инструктаж и боевую подготовку на базе училища.

В течение двух недель новобранцы продолжали подготовку. К концу октября первые эшелоны отправились в зону боевых действий.

МК в Новосибирске опубликовал фотографии первых мобилизованных в сентября 2022 года.

Фото Опубликованы фотографии первых мобилизованных из Новосибирска в сентябре 2022 года 2

Фото Опубликованы фотографии первых мобилизованных из Новосибирска в сентябре 2022 года 3

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Игорь Кириченко
Журналист

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