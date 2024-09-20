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общество

Под Новосибирском рыбак поймал налима в реке Иня

Фото: Рыбалка в Новосибирске / ВК

Рыбак Андрей Фомичев из Новосибирска поделился своим уловом в группе ВКонтакте «Рыбалка в Новосибирске».

На удочку ему попался налим — рыба, предпочитающая чистую воду. Поэтому в реке Иня встречается редко из-за загрязнения и браконьерства.

Андрей отметил, что поймать налима сложно, так как эта рыба активна при низких температурах и может терять вес в летний сезон. В комментариях к публикации другие пользователи выразили уважение к улову и дали советы о ночной рыбалке, когда температура воды снижается.

Налим — единственная пресноводная рыба и реликтовый вид, сохранившийся с ледникового периода. После поимки рыбак отпустил налима обратно в воду.

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Игорь Кириченко
Журналист

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