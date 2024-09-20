Под Новосибирском скончался известный писатель-полицейский Виктор Снежко

В Новосибирской области ушел из жизни известный писатель-полицейский Виктор Снежко.

В городе Карасуке Новосибирской области на 69-м году жизни скончался известный писатель-прозаик, член Союза писателей России Виктор Снежко.

Как сообщили в администрации района, писатель ушел из жизни 17 сентября в реанимации, куда он попал накануне. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Известно, что Виктор Снежко родился в 1956 году в Алтайском крае. Окончив педагогическое училище, он начал свой путь в качестве учителя истории. Позднее, в Омске, Снежко окончил высшую школу милиции и связал свою жизнь с работой в органах правопорядка.

В 2002 году в Новосибирске вышла первая книга писателя под названием «Шаг в западню». Поводом для ее написания стала командировка в зону боевых действий в Чечне. В том же году была опубликована книга «По следу оборотня», а в 2003-м — «Охота на генерала». За этими изданиями последовал целый ряд других произведений.

В своих произведениях Виктор Снежко в основном описывал непростые будни сотрудников правоохранительных органов, которые работают в Сибири и в горячих точках. За свое творчество Снежко неоднократно становился победителем литературных конкурсов и был удостоен множества наград.