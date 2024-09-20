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общество

Под Шерегешем произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Сиб.фм

Землетрясение произошло около 23:00 по местному времени.

Как сообщает геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала, под Шерегешем в Казском городском поселении в Таштагольском районе произошло землетрясение.

Магнитуда составила 4,6 баллов, а интенсивность в эпицентре — 5,8.

В телеграм-канале «Южный Кузбасс» было опубликовано видео из магазина. В ролике запечатлены разбитые бутылки и другие продукты, которые, по словам авторов, упали на пол из-за толчков.

Напомним, что в Новосибирске суд взыскал 278 млн руб с подрядчика станции «Спортивная».

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Нина Раневская
Журналист

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