Под Шерегешем произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение произошло около 23:00 по местному времени.

Как сообщает геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала, под Шерегешем в Казском городском поселении в Таштагольском районе произошло землетрясение.

Магнитуда составила 4,6 баллов, а интенсивность в эпицентре — 5,8.

В телеграм-канале «Южный Кузбасс» было опубликовано видео из магазина. В ролике запечатлены разбитые бутылки и другие продукты, которые, по словам авторов, упали на пол из-за толчков.

Напомним, что в Новосибирске суд взыскал 278 млн руб с подрядчика станции «Спортивная».