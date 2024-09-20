При поддержке крупного банка в Сибири начала работу выставка Государственного Эрмитажа

Выставка Государственного Эрмитажа «Парадный выезд императорского двора» открылась в Новосибирском государственном художественном музее и дала старт Дням Эрмитажа в Новосибирске.

В Новосибирске начала работу экспозиция «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора». Его реализует НГХМ совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Правительства Новосибирской области и Сбера в рамках национального проекта «Культура».

В выставочном проекте представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о различных аспектах жизни императорского двора в XVIII — начале XX века, связанные с лошадьми. В состав экспозиции вошли 170 предметов из коллекции Эрмитажа.

20–22 сентября в рамках Дней Эрмитажа в Новосибирске для посетителей НГХМ предусмотрена насыщенная культурная программа: лекции, тематические экскурсии, игровые занятия для детей и кинопоказы. В целом же экспозиция доступна сибирякам и гостям региона до конца января 2025 года.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Для Сбера большая честь вновь сотрудничать с Новосибирским государственным художественным музеем и выступить генеральным партнером выставки. Этот год для нас проходит под эгидой человекоцентричности и развития Сибири. Мы рады быть сопричастными к созданию для детей и взрослых возможности прикоснуться к истории государства, погрузиться в искусство и культуру нашей страны».

Екатерина Болдырева, директор НГХМ:

«Проект готовился почти два года. Он создан специально для Новосибирского художественного музея. На выставке присутствуют экспонаты не только из фондов Эрмитажа, но и из постоянной экспозиции музея, что само по себе редчайший случай. Эти работы никогда прежде вместе не выставлялись. Посетители нашего музея получили такую уникальную возможность. Кроме того, сегодня мы даем старт Дням Эрмитажа в Новосибирске – событию неординарному по формату и по масштабу подготовленной просветительской программы».

Ольга Костюк, заведующая отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа:

«Выставочный проект был создан благодаря большой группе исследователей. Здесь показан петербургский период истории императорского двора от Петра Великого до Николая II. В парадных церемониях и выездах российского императорского двора важное место занимали лошади, поскольку в те времена жизнь человека была тесно связана с этими животными».