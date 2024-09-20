Прописанного в Новосибирске актера Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании 13 женщин

Жерара Депардье, французского актера, прописанного в Новосибирске, 13 женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не поддерживает лишение Депардье ордена Почетного легиона на основании лишь одного телерепортажа, в котором фигурируют обвинения четырех женщин.

Макрон подчеркнул, что орден не следует отбирать на основе непроверенной информации, и напомнил о принципе презумпции невиновности. Он добавил, что считает важным предоставить Депардье возможность защищать свои права, как и любому другому гражданину.

Депардье уже сталкивался с обвинениями в сексуальных преступлениях. В 2018 году актриса Шарлотта Арно утверждала, что он дважды изнасиловал ее в своем доме в Париже. Актер, в свою очередь, заявил, что она пришла к нему по своему желанию и сама инициировала встречу. В этом деле было возбуждено уголовное дело, однако оно было закрыто, но позже Арно подала новую жалобу. В марте 2022 года суд решил не закрывать дело, сославшись на наличие серьезных улик. Об этом сообщало агентство Reuters.

Недавнее расследование французского портала Mediapart основано на показаниях 13 женщин, которые утверждают, что инциденты происходили с 2004 по 2022 год. По их словам, Депардье часто проявлял недопустимое поведение, включая непристойные комментарии и физическое домогательство. При этом другие участники съемочных групп зачастую игнорировали его действия или реагировали на них шутками.

Например, 53-летняя художница-постановщица рассказала, что во время съемок фильма в 2021 году Депардье вел себя неподобающе. Он схватил ее и трогал за талию, живот и грудь. После инцидента актер звонил женщине и оскорблял.

Несмотря на серьезные обвинения, сам актер продолжает отрицать все упреки, утверждая, что никогда не причинял вреда женщинам.

30 ноября на телеканале France 2 состоялась премьера фильма «Дополнительное расследование», в котором четыре женщины поделились своими историями о насилии со стороны известного актера Жерара Депардье. В эфир также вышел документальный фильм «Депардье: падение людоеда», в котором были показаны ранее не публиковавшиеся материалы с поездки актера в Северную Корею в 2018 году. На этих кадрах Депардье произносит сексистские замечания и демонстрирует непристойные жесты в присутствии женщин.

Семья Депардье отреагировала на обвинения, назвав их «беспрецедентным заговором». Близкие актера утверждают, что его поведение на съемочных площадках всегда было направлено на разрядку атмосферы и не должно восприниматься всерьез. Они подчеркивают, что нельзя путать актерские провокации с реальными действиями.

В семье отметили, что критика, с которой столкнулся Депардье, касается того, что ранее вызывало смех и положительные эмоции у коллег по работе. Они выразили недовольство тем, что словесные провокации актера используются для подтверждения других, пока необоснованных обвинений.

19 декабря 2023 года поступила новая информация о домогательствах со стороны Депардье. Испанская журналистка Рут Баса заявила, что в 1995 году во время интервью для журнала Cinemanía актер совершил в отношении нее сексуальное насилие. Она обратилась в полицию Малаги, указав, что Депардье целовал ее и касался ее под одеждой, когда ей было 23 года. Газета La Vanguardia сообщает, что испанская полиция квалифицировала инцидент как изнасилование.

16 февраля во Франции подали новую жалобу о домогательствах. Бывшая ассистентка кинематографиста заявила, что столкнулась с подобным поведением Депардье во время съемок в 2014 году. По ее словам, актер трогал ее за ягодицы и отпускал нецензурные комментарии.

По данным BFMTV, Жерара Депардье вызвали в отдел полиции в Париже утром 29 апреля 2024 года. Его поместили под стражу и допросили.

Актер предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах в октябре текущего года.

В 2013 году Жерар получил гражданство России, а в 2018 году Депардье прописался в Новосибирске.