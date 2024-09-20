Следком установил всех причастных к убийству военкора из США Рассела Бентли

Следственный комитет России завершил предварительное расследование уголовного дела об убийстве американского добровольца и военного корреспондента Рассела Бентли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках дела обвинения предъявлены четырем российским военнослужащим: Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

Следствие установило, что 8 апреля 2024 года в Донецке они применили физическое насилие и пытки в отношении Бентли, что привело к его смерти. После этого Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль с его телом. Останки Бентли были перенесены на другое место по указанию Вансяцкого на следующий день.

Военным предъявлены обвинения по статьям УК РФ: превышение полномочий, повлекшее смерть, надругательство над телами и укрывательство преступления.