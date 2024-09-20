Смертельный вирус Нипах: чем опасна болезнь и грозит ли России новая пандемия

Вспышка этого опасного вируса началась в Индии год назад.

По информации агентства Reuters, 9 сентября в индийском штате Керала скончался второй пациент в 2024 году, зараженный вирусом Нипах.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой заболевание с высокой летальностью. Инфекция может передаваться несколькими способами: воздушно-капельным путем, при контакте с инфицированными животными, особенно летучими мышами и свиньями, а также через продукты, содержащие жидкости зараженных животных, такие как кровь и моча. Кроме того, возможна передача вируса от человека к человеку.

Впервые вирус был выявлен в 1999 году в Малайзии и Сингапуре, где им заразились около 300 человек, из которых 100 погибли. Для предотвращения распространения заболевания было уничтожено более миллиона свиней. Основными переносчиками вируса являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus.

С начала 2023 года вирус снова активировался на юге Индии, в штате Керала. В 2024 году здесь зарегистрированы два случая летального исхода среди пациентов с подтвержденной инфекцией. В России случаев заболевания не зафиксировано.

Летальность вируса составляет от 40 до 70 процентов, так как он вызывает отек мозга. У выживших могут наблюдаться поражения нервной и респираторной систем, что приводит к серьезным последствиям, таким как острая дыхательная недостаточность и временный паралич.

Инкубационный период инфекции колеблется от 4 до 14 дней, однако имеются случаи, когда симптомы проявлялись спустя 45 дней после заражения. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и в остром виде. К основным симптомам относятся высокая температура, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, боль в горле, головокружение и сонливость. У некоторых пациентов также наблюдаются атипичная пневмония и проблемы с дыханием.

Диагностика вируса нипах затруднена из-за отсутствия специфических симптомов и часто осуществляется на стадии обострения или выздоровления с помощью ПЦР-тестов и иммуноферментного анализа. На данный момент не существует лицензированных методов лечения; терапия направлена на облегчение симптомов.

Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать гигиену рук, избегать контактов с больными животными и не употреблять продукты, которые могут быть заражены вирусом, такие как сок финиковой пальмы и фрукты, упавшие на землю. Вакцины против вируса Нипах пока не разработано.