Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику СВО по Губернаторскому проекту в Новосибирской области

Сертификат включает несколько направлений: социально-медицинскую реабилитацию, зубопротезирование, содействие в установлении инвалидности, возможность получить технические средства реабилитации (в прокат), дополнительное профессиональное образование, содействие в трудоустройстве, посещение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.

Станислав в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В мае того же года он получил травму на СВО. В сентябре текущего года подал заявление на предоставление реабилитационного сертификата и стал его тысячным получателем. Боец уже определился с перечнем необходимых направлений. В частности, мужчина пройдет курс социально-медицинской реабилитации в одной из шести оздоровительных организаций – Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины.

Заявление на получение реабилитационного сертификата можно подать лично в отделе социального обслуживания населения администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в региональном министерстве труда и социального развития, филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» или МФЦ.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. С подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.