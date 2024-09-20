В Новосибирске биолог Петрожицкая объяснила нашествие мошек осенью

Биолог объяснила нашествие мошек осенью в Новосибирской области.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидата биологических наук Людмилу Петрожицкую, осенью-2024 из насекомых можно встретить не только мошек, так как сейчас из-за смены погоды все они начинают прятаться, чтобы спастись.

По ее словам, насекомые, с которыми столкнулись жители Новосибирской области, это не мошки, а двукрылые мухи, но они не представляют опасности для сибиряков.

«Скоро точно также у нас могут появиться божьи коровки, паниковать, бояться открыть окно не стоит – это чисто экологический эффект, насекомые чувствуют предвестники зимы»,– отметила специалист.

Напомним, что в Новосибирске опубликован лунный календарь дачника на октябрь-2024