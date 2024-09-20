В Новосибирске ищут уклоняющего от налогов мужчину, который похож на шеф-повара Ивлева

Судебные приставы Новосибирской области ведут розыск Игоря Понаровского, 19.06.1980 года рождения. Он уклоняется от уплаты алиментов на своих детей. Общая сумма долга превышает 2 миллиона рублей.

Понаровский, ранее проживавший в Новосибирске, оставил без поддержки свою 13-летнюю дочь, которой должен более 1,5 миллиона рублей. Также он не выплачивает алименты за 8-летнего сына, задолжав ему 688 тысяч рублей, в том числе не помог собрать сына в школу.

Ранее Понаровский был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему обязательные работы на 50 часов, которые он отбыл, однако это не изменило его отношение к родительским обязанностям. В результате его судили по статье 157 УК РФ (неуплата алиментов).

Несмотря на принятые меры, Понаровский продолжает скрываться от правосудия и, по информации, находится в селе Плотниково, где проживает с женщиной, не знающей о его долгах.

Служба судебных приставов обращается к гражданам: если кто-либо узнал мужчину по фотографии или знает его местонахождение, просьба сообщить по телефонам дежурной части ГУФССП России по Новосибирской области: +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 241-07-64, +7 (913) 749-11-36.