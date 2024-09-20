В Новосибирске несколько автобусов сменят схему движения из-за сельхозярмарки

В период проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки в левобережной части Новосибирска будет ограничено движение автотранспорта и скорректированы схемы движения некоторых автобусных маршрутов.

С 6:00 до 16:00 21 сентября запрещено движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Покрышкина до площади им. Карла Маркса, сообщается в мэрии Новосибирска.

В связи с закрытием этой части дороги общественный транспорт будет следовать по изменённым маршрутам:

Автобус № 45 «Чемской бор — Центральный корпус»

Автобус № 29 «Юго-Западный ж/м — ЖК «Акварельный»

Автобус № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода»

Автобус № 60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м»

Экипажи автобусов будут информировать пассажиров о временных изменениях в работе.