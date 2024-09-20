В Новосибирске обнаружили необычный черный мохнатый гриб

В Новосибирске местная жительница обнаружила в лесу необычный гриб с черной мохнатой поверхностью.

Фотографию находки она опубликовала в группе ВКонтакте. Женщина обратилась за помощью для определения вида находки.

Она рассказала, что не смогла срезать гриб из-за его жесткой ножки и в итоге вырвала его с корнем. Определить запах гриба она не смогла, так как побоялась. Размер находки составил около 6 см.

Один из пользователей предположил, что это может быть гриб семейства звездовиковые (geastrum). Однако в комментариях единого мнения по поводу вида гриба не было.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обнаружен редкий гриб, занесенный в Красную книгу.