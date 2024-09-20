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общество

В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО

Фото: Густаво Зырянов / МК Новосибирск

В Новосибирске в 2022 году прошли проводы первых мобилизованных на специальную военную операцию.

По всей стране планировалось мобилизовать 300 тысяч резервистов. Новосибирск стал одним из крупнейших пунктов сбора и подготовки мобилизованных, где собрались резервисты из соседних регионов.

Сбор проходил до 3 октября. После этого в Новосибирском высшем командном училище началось формирование личного состава, подготовка и слаживание подразделений.

Через две недели после этого первые эшелоны из Новосибирска отправились в зону специальной военной операции. В конце октября губернатор Андрей Травников сообщил, что все задачи по призыву и подготовке военнослужащих были успешно выполнены.

«МК Новосибирск» подготовил 30 трогательных кадров с проводов первых мобилизованных на СВО в Новосибирске.

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Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 3

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 4

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 5

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 6

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 7

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 8

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 9

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 10

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 11

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 12

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 13

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 14

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 15

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 16

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 17

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 18

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 19

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 20

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 21

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 22

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 23

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 24

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 25

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 26

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 27

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 28

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 29

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 30

Фото В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО 31

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Нина Раневская
Журналист

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