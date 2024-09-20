В Новосибирске опубликованы кадры первых мобилизованных на СВО

В Новосибирске в 2022 году прошли проводы первых мобилизованных на специальную военную операцию.

По всей стране планировалось мобилизовать 300 тысяч резервистов. Новосибирск стал одним из крупнейших пунктов сбора и подготовки мобилизованных, где собрались резервисты из соседних регионов.

Сбор проходил до 3 октября. После этого в Новосибирском высшем командном училище началось формирование личного состава, подготовка и слаживание подразделений.

Через две недели после этого первые эшелоны из Новосибирска отправились в зону специальной военной операции. В конце октября губернатор Андрей Травников сообщил, что все задачи по призыву и подготовке военнослужащих были успешно выполнены.

«МК Новосибирск» подготовил 30 трогательных кадров с проводов первых мобилизованных на СВО в Новосибирске.