В Новосибирске отремонтировали сложную дорогу в рамках БКД

В мэрии Новосибирска сообщили о завершении ремонта километрового участка улицы Дачной в Заельцовском районе.

Приёмка объекта состоялась 20 сентября. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчиком выступило ООО «Дорсиб плюс». Ремонт охватил участок от улицы Дуси Ковальчук до улицы Дмитрия Донского, включая примыкания, пересечения и колодцы. На участке проведена фрезеровка старого асфальта, заменены бордюры, уложен новый асфальт, нанесена дорожная разметка, заменены знаки и стойки.

В общей сложности отремонтировано около 10 тысяч квадратных метров проезжей части и около 3 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы начались в мае и завершились в августе.