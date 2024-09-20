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вчера 23:20
общество

В Новосибирске отремонтировали сложную дорогу в рамках БКД

Фото: мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска сообщили о завершении ремонта километрового участка улицы Дачной в Заельцовском районе.

Приёмка объекта состоялась 20 сентября. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчиком выступило ООО «Дорсиб плюс». Ремонт охватил участок от улицы Дуси Ковальчук до улицы Дмитрия Донского, включая примыкания, пересечения и колодцы. На участке проведена фрезеровка старого асфальта, заменены бордюры, уложен новый асфальт, нанесена дорожная разметка, заменены знаки и стойки.

В общей сложности отремонтировано около 10 тысяч квадратных метров проезжей части и около 3 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы начались в мае и завершились в августе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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