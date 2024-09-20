В Новосибирске произошла авария с участием сразу четырех автoмoбилей

Сразу четыре автомобиля попали в ДТП в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что вчера утром, 19 сентября 2024 года, на территории Дзержинского района водитель 1985 года рождения, управлял автомобилем «Мерседес» на улице Богаткова и столкнулся с автомобилем «Чери», двигавшемся в попутном направлении.

В результате от удара водитель «Чери» 1976 года рождения столкнулся с попутным автомобилем «Сузуки», которым управлял водитель 1957 года рождения и его отбросило вперед, после чего он столкнулся с едущим впереди автомобилем «Газель», под управлением мужчины 1964 года рождения.

В ДТП пострадал водитель китайского автомобиля — его госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Новосибирске столкнулись два автомобиля у ТЦ «Лента»