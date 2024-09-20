В Новосибирске пройдут Дни республики Беларусь и большая ярмарка с 26 сентября

Дни республики Беларусь и большая ярмарка стартуют в Новосибирске.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, с 26 по 29 сентября 2024 года в городе пройдут Дни культуры Республики Беларусь, а также в этот период заработает ярмарка белорусских товаров.

Известно, что ярмарка будет проходить с 28 сентября по 6 ноября на площадке возле Первомайского сквера. Там сибиряки смогут приобрести мясные и молочные продукты, кондитерскую продукцию, а также текстиль, меховые изделия и косметику.

В рамках события с концертной программой выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь – фольклорная группа «Купалинка».

Напомним, что в Новосибирске неоновые вывески СССР признали культурным наследием