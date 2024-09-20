В Новосибирске прокуратура обжаловала условный срок застройщику Коновалову

12 сентября Заельцовский районный суд Новосибирска зарегистрировал апелляционный протест прокуратуры на приговор бывшему депутату Заксобрания Новосибирской области и экс-руководителю строительной компании Евгению Коновалову.

Прокуратура посчитала условное наказание в виде двух лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями недостаточно строгим.

Евгений Коновалов с марта 2013 года по июнь 2021 года, используя своё служебное положение в ЖСК «НК-22,23» и ООО «НК СтройМастер», выводил средства из касс и расчётных счетов ЖСК, направляя их в пользу юридических лиц, с которыми заключал договоры займа и генподряда. Деньги принадлежали участникам долевого строительства. Сумма ущерба по одному из эпизодов составила 4 887 307 рублей.

Потерпевшие отказались от исков, так как получили квартиры. Апелляцию приняли к производству 16 сентября. Возражения должны быть представлены до 4 октября.