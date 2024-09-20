В Новосибирске решено снести ТРЦ «Сибирский молл» — что появится на огромной территории

Стало известно, что появится на месте ТРЦ «Сибирский молл».

В начале 2023 года Внешэкономбанк выставил на аукцион два актива в Новосибирске — ТРЦ «Сибирский молл» и бизнес-центр «Новая высота». Представители ВЭБ объяснили, что эти активы являются качественными, но непрофильными для банка.

Аукцион выиграла ЗАО «Глобус», предложившая 3,7 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию учредили Бoйко и его жена Маргарита Риттер в 2012 году. Директором компании указана Марьяна Бoйко.

В Новосибирске девелопер Александр Бoйко, учредитель группы компаний TS Group, анонсировал амбициозные планы по развитию участка площадью более 11 гектаров, на котором расположен торгово-развлекательный центр «Сибирский молл». Бoйко приобрел этот объект в прошлом году и намерен полностью изменить его.

По информации, предоставленной девелопером, существующее здание «Сибирского молла» не будет сохранено. В целях минимизации потерь арендаторов сначала будет возведен новый объект, куда они смогут переехать. Первые два этажа нового здания займет парковка, а на третьем и четвертом этажах разместится обновленный «Сибирский молл».

В рамках проекта на данном участке планируется построить 715 тысяч квадратных метров различных площадей, из которых 250 тысяч квадратных метров будут отведены под жилую застройку. Кроме того, среди запланированных объектов значится конгресс-центр на 1,5 тысячи мест для мероприятий федерального уровня и возможное создание колледжа с физкультурно-оздоровительным центром. Ожидается, что реализация проекта займет около семи лет.

Для переосмысления концепции площадки «Сибирского молла» были привлечены студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, которые представят свои проекты в рамках курсовых работ.

Бoйко также отметил, что проект является сложным, поскольку действующие договорные обязательства с арендаторами не позволяют ему расторгнуть контракты до 2032 года. Тем не менее, он планирует решить этот вопрос через переговоры, чтобы начать строительство.

Как сообщается в презентации ВЭБ, ТРЦ «Сибирский молл» является четвертым по величине торговым центром в Новосибирске с общей площадью 64,5 тысячи квадратных метров, из которых 40,1 тысячи — торговая площадь. Более 120 магазинов арендуют площади в «Сибирском молле».

Бизнес-центр «Новая высота» занимает пятое место по общей площади среди офисной недвижимости в Новосибирске с показателем 33,6 тысячи квадратных метров, из которых 18,8 тысячи — арендопригодные. Об этом сообщает РБК Новосибирск.