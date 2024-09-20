В Новосибирске ТРЦ «Сибирский молл» сравняют с землёй

Торгово-развлекательный центр «Сибирский молл» в Новосибирске сравняют с землёй.

В Новосибирске планируется снос торгово-развлекательного центра «Сибирский молл», расположенного на улице Фрунзе. Учредитель группы компаний TS Group Александр Бойкo сообщил, что после демонтажа здания освободится участок площадью более 11 гектаров. Об этом сообщили «Новосибирские Новости».

На этом месте планируется строительство жилого комплекса общей площадью около 250 000 кв. метров и конгресс-центра, рассчитанного на 1 500 человек, для проведения мероприятий федерального масштаба.

Процесс сноса и переноса торговых площадей усложняется действующими договорами с арендаторами, которые ограничивают возможности изменения инфраструктуры до 2032 года. По словам Бойкo, перенос ТРЦ на новую площадку, расположенную на улице Красина, и последующий демонтаж здания могут занять не менее семи лет.

Напомним, что опубликованы архивные кадры строительства новосибирского метро в СССР