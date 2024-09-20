В Новосибирске вновь заработал видеохостинг YouTube

Сбоев в работе видеохостинга не наблюдается.

В пятницу, 20 сентября, в Новосибирске, как и в ряде других регионов России, частично восстановилась работа видеохостинга YouTube. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что сбои в работе YouTube и VPN-сервисов были вызваны «деградацией кэширующего оборудования» видеохостинга. Это, как отметил депутат, привело к дополнительной нагрузке на VPN-сервисы, вынудив их ограничить бесплатные услуги или полностью прекратить работу на территории России.

Ранее депутат Александр Хинштейн прогнозировал замедление работы YouTube из-за сложностей с оборудованием Google у российских провайдеров и усиления контроля над платформой в соответствии с российским законодательством.

В конце 2023 года YouTube получил предложение разместить серверы в Москве или Санкт-Петербурге для соблюдения требований о хранении данных россиян на территории страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывший советник президента опроверг свои слова о судьбе YouTube в ближайшие месяцы.