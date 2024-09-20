В Новосибирске закончили обустраивать клумбы перед Нарымским сквером

Специалисты высадили в специально оборудованных пространствах различные многолетние растения.

В Новосибирске завершены работы по обустройству клумб на территории между цирком и Вознесенским кафедральным собором. Об этом сообщает паблик «Зелёный Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте.

На специально подготовленных участках высажены многолетние растения, включая вейник остроцветковый, перовскию лебедолистную и сирень Мейера сорта Палибин. Теперь прохожие на Никольской площади перед Нарымским сквером могут любоваться новыми зелёными насаждениями.

Напомним, благоустройство площади началось в июле 2023 года. В рамках работ были уложены плитка, высажены цветы и деревья, а также отремонтирована лестница, ведущая в Нарымский сквер. Также на площади был установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу.